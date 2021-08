Banche: Maresca, serve nuovo istituto per il Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha proseguito: "In questa eventualità si realizzerebbe una diffusione della banca sul territorio e soprattutto si arricchirebbe l'offerta creditizia non solo in termini di competenze professionali, ma anche di capacità produttive attraverso le società di produzione collegate. Dobbiamo far sì che le imprese della nostra città e regione abbiano gli strumenti adeguati per affrontare la sfida della ripresa e superare la crisi indotta dalla pandemia". Il candidato sindaco del centrodestra di Napoli Catello Maresca ha dunque concluso: "Il rilancio e lo sviluppo di Napoli e dell'intero Meridione non possono prescindere dalla presenza di forte soggetto creditizio che abbia un ruolo attivo sul territorio. Solo così potremmo cogliere fino in fondo l'opportunità del Recovery Fund e restituire a Napoli la sua storia economica". (Ren)