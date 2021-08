Sardegna: Coldiretti, al via la vendemmia, leggero calo rispetto al 2020 ma ripresa dopo crollo 2017-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà in settimana anche in Sardegna la vendemmia 2021 con uve per le basi spumante, Moscato e Chardonnay e si protrarrà fino a ottobre con le vendemmie dei vigneti quota 600-700 metri come il Mandrolisai (Cannonau, Monica e Bovale). È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti secondo la quale si stima un calo del 5-10 per cento a livello nazionale (ma valido anche per la Sardegna) per un quantitativo compreso tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri, anche se molto dipenderà sia dall'evoluzione delle temperature che influiscono sulla maturazione sia dall'assenza di nubifragi e grandinate che hanno un impatto devastante sui vigneti e sulle quantità prodotte. In generale, a livello nazionale cosi come regionale, si attende comunque un'annata di buona/ottima qualità anche se l'andamento della raccolta sarà influenzato molto dal resto del mese di agosto e da quello di settembre per confermare le previsioni anche sul piano quali-quantitativo. (segue) (Rsc)