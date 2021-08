Piemonte: Regione scrive al ministro Giovannini, assegnazione concessioni autostradali non penalizzi il territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nella lettera inviata al Ministro “se da un lato ciò non tocca le nostre competenze e responsabilità, dall’altro ci preoccupa molto, soprattutto in considerazione delle opere che la Regione Piemonte e le Province piemontesi hanno richiesto proprio in sede di emissione del bando”. "Ciò che ci preme di più – evidenziano l’assessore Gabusi e l’assessore Marrone – è non perdere nemmeno un’occasione utile ad individuare le risorse economiche necessarie per rimettere in sesto le infrastrutture del Piemonte. Questa è una di quelle occasioni. Auspichiamo che il ministro Giovannini ascolti le nostre richieste, anche in considerazione del fatto che provengono da un territorio che ha una sete incredibile di risanamento del sistema di mobilità sotto tantissimi punti di vista". (Rpi)