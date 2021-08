Covid: vaccini in Piemonte, in arrivo 20 mila dosi extra di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Figliuolo ha accolto la richiesta del presidente della Regione Alberto Cirio. E così, in Piemonte, sarà integrata la fornitura di vaccini anti-Covid del mese di agosto: 20 mila dosi aggiuntive di Moderna saranno consegnate il 3 agosto, in modo da accelerare in particolare la vaccinazione dalla fascia 12-19 anni, per la quale, oltre agli accessi diretti agli hub della propria Asl di appartenenza, la Regione sta organizzando specifici open day su tutto il territorio. L’obiettivo è completare la somministrazione di almeno una dose per tutti gli aderenti di questa fascia d’età prima dell’inizio della scuola. (segue) (Rpi)