Napoli: Maria Alessandra Masucci nuovo presidente museo Cappella Sansevero

- Il consiglio di amministrazione del museo Cappella Sansevero ha reso noto "che Fabrizio Masucci lascia la presidenza e la direzione del museo e comunica che Maria Alessandra Masucci subentrerà alla guida dell'istituzione. Avvocato, già consigliere di amministrazione, Maria Alessandra Masucci negli ultimi anni ha partecipato attivamente al piano strategico del museo e in particolare all'ideazione e realizzazione dei progetti di inclusione sociale, ai quali è stato dato sempre maggior rilievo e spazio". E ancora: "Il Cda ringrazia Fabrizio Masucci per la preziosa e proficua attività svolta con dedizione e professionalità e per aver contribuito in modo determinante, nel decennio del suo operato, alla crescita e al prestigio del museo. Rendendo atto della scelta delle dimissioni dalla carica di presidente e dal ruolo di direttore del museo, il Cda è lieto di comunicare che Fabrizio Masucci ha accettato di restare nel Consiglio di Amministrazione, come consigliere a titolo gratuito". (Ren)