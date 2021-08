Campania: Patriarca (FI), bene Regione ma su Fincantieri intervenga governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha aggiunto: "Il coinvolgimento attivo della Regione Campania è un passo importante, su cui Forza Italia ha insistito con particolare convinzione, nella trattazione della vertenza ma, ancor di più, è importante che anche il governo eserciti quella giusta dose di moral suasion su Fincantieri per salvare la mission industriale e i livelli occupazionali. Sarebbe assolutamente incomprensibile se un'azienda di Stato, tra le più importanti al mondo, sfuggisse al compito di creare valore sul territorio". Infine il consigliere regionale di Forza Italia Annarita Patriarca ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Senza steccati ideologici, e col solo obiettivo di far ritornare lo stabilimento stabiese ai livelli di eccellenza che gli sono propri, il gruppo di Forza Italia è pronto a offrire la propria leale collaborazione per individuare tutte le soluzioni in grado di assicurare il successo della trattativa". (Ren)