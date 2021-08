Governo: Draghi visita la sede della Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha visitato questo pomeriggio la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile. Lo rende noto Palazzo Chigi. La visita è stata l’occasione per ringraziare il personale della struttura, guidata da Fabrizio Curcio, per il grande lavoro svolto nelle tante emergenze che stanno interessando il nostro Paese e per l’attività che quotidianamente svolge nella previsione e prevenzione dei rischi. (Com)