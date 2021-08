Campania: Villani (M5s), a Sarno 5mila cittadini senza medico generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa 5mila cittadini di Sarno non hanno più il medico di medicina generale e sono privi di assistenza sanitaria di base: a tal proposito ho scritto al direttore generale dell'Asl di Salerno Mario Iervolino, al direttore f.f. del distretto Sanitario 62 Antonio Bello e a tutti i vertici dell'Asl competenti per sollecitare all'inserimento dei tre vincitori dell'ultimo concorso per medici di medicina generale nel territorio interessato. È opportuno predisporre celermente tempo possibile tutti gli atti necessari, in modo tale che questi professionisti possano iniziare la loro attività al più presto, garantendo la salvaguardia e la tutela del diritto alla salute". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Virginia Villani: "Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse di segnalazioni dai pazienti di Sarno che non hanno più il medico di base e si trovano in difficoltà. Eppure, in data 13 luglio scorso tre medici sono risultati vincitori del concorso per titoli espletato per esercitare la Medicina Generale nel Distretto 62 dell'Asl di Salerno, afferente ai Comuni di Sarno, Pagani, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Ad oggi però, l'Asl Salerno e il Distretto 62 risultano inadempienti rispetto all'inserimento effettivo di questi professionisti, non avendo pubblicato ancora la delibera atta a far operare tali medici nel territorio. Questo ritardo sta causando troppi disagi ai nostri cittadini e alle strutture sanitarie". (segue) (Ren)