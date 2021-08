Campania: M5s, intervenire su carenza personale a ospedale Sarno (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Classificato come dea di primo livello nell'emergenza tempo-dipendente, con una dotazione di ben 152 posti letto e la presenza di 12 reparti specialistici, l'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, riferimento fondamentale nell'agro nocerino-sarnese, è da troppo tempo l'emblema dell'abbandono. È sempre più grave la carenza di personale, unita a un'inadeguata dotazione tecnologica per la diagnostica strumentale e i servizi ambulatoriali. A un numero di operatori assolutamente risicato rispetto all'attuale fabbisogno, si unisce la scarsa presenza in sede del direttore medico di presidio, oltre alla mancata formalizzazione di incarichi alla maggior parte dei direttori di struttura, che svolgono funzione di sostituti già da troppo tempo. Criticità che si riverberano in particolare sul Pronto soccorso, dove i pazienti restano letteralmente intrappolati per giorni. Basti pensare che a fronte di 45mila accessi l'anno, il pronto soccorso eroga ben 450mila prestazioni diagnostiche a causa dell'impossibilità di trasferimento dei pazienti ai reparti". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali campani M5s Valeria Ciarambino e Michele Cammarano.(Ren)