Maltempo: Como, Guerini visita i comuni colpiti dall'alluvione

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha effettuato un sopralluogo questa mattina nei comuni che sono stati maggiormente colpiti dall'alluvione. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Recarmi qui era fondamentale per portare la mia vicinanza e quella del Governo alle comunità di un territorio così provato. Sono voluto venire per avere una visione diretta di ciò che è accaduto e rendermi conto di persona dei danni subiti. E ringraziare anzitutto le comunità locali per il grande sforzo profuso, così come la Prefettura, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i tanti enti che, a vario titolo, fin dalle prime ore hanno prestato i soccorsi. Da lombardo conosco bene questa terra così laboriosa, ma posso assicurare che il Governo fornirà tutto il proprio sostegno. Così come anche il ministero della Difesa che, come sempre, farà tutto ciò che si renderà necessario", ha affermato Guerini. Il ministro ha aggiunto: "La prima fase dell'emergenza è una fase fondamentale perché bisogna prioritariamente mettere in sicurezza le persone e le strutture che hanno avuto maggiori danni. Ma andrà fatto anche un lavoro in prospettiva per supportare anzitutto i Comuni molto piccoli, che non hanno strutture in grado di farsi carico di un quadro di interventi così ingente. Si tratterà di lavorare di concerto come Governo con la Regione e le realtà locali, ma il Paese ha già dimostrato di essere in grado di fare squadra. Con celerità, efficienza e grande capacità di lavoro queste comunità avranno le risposte necessarie". Il ministro accompagnato dal prefetto di Como, Andrea Polichetti, dal vice comandante del Comando operativo di vertice interforze, generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, Marcella Battaglia, si è recato presso i comuni di Como, Blevio, Cernobbio e Laglio dove ha incontrato i rispettivi Sindaci e le squadre di soccorso.(Com)