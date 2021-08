Napoli: Felaco, al via riqualificazione parco Camaldoli Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il diserbo dell'area, sono cominciati i lavori presso il Parco "Camaldoli Sud" a Pianura, finanziati dal Comune di Napoli attraverso i fondi del piano strategico della Città Metropolitana di Napoli, che prevedono uno stanziamento per circa 200mila euro". Lo ha annunciato l'ente in una nota: "I lavori dureranno sei mesi prima di restituire completamente il parco al territorio. Dopo il parco Buglione e quello Anaconda è il terzo parco oggetto di cantiere e riqualificazione attraverso i fondi voluti dall'amministrazione de Magistris per i parchi centrali e delle municipalità. Nei prossimi mesi saranno aperti decine i cantieri e per altrettante riqualificazioni dei parchi in città". L'assessore comunale Luigi Felaco al verde ha detto: "Il progetto di riqualificazione del parco Camaldoli sud, in contrada S. Aniello, valorizza il verde esistente e lo incrementa. É prevista la riqualificazione delle aree a verde con interventi straordinari a carico di varie alberature e di integrazione con specie arbustive compatibili. Si impiantano giochi per bambini all'aperto, con pavimentazione antitrauma e si riqualificano le strutture ludico-sportive già esistenti. É previsto il miglioramento dell'arredo urbano presente nel parco e dei muri perimetrali danneggiati. L'area del campo da gioco di calcio, fortemente utilizzata dal territorio, verrà completamente riqualificata". (Ren)