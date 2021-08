Piemonte: alluvione 2020, Regione ringrazia Esercito e Protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della cerimonia di ringraziamento tenuta oggi al Presidio territoriale regionale di Protezione civile di Vercelli alla presenza, oltre che dei Guastatori dell’Esercito e dei volontari dell’ANA di Protezione Civile, dei Sindaci di 15 centri colpiti dall’alluvione, dei Presidenti di Provincia e dei Prefetti, l’assessore Gabusi ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei 55 soldati dell’Esercito e dei 50 volontari dell’ANA, che, con oltre 40 mezzi d’opera, hanno lavorato intensamente per tre mesi movimentando complessivamente 24 mila metri cubi di detriti e legname. "Il protocollo di intesa firmato nel 2019 dal Comando Truppe Alpine e dall’ANA ha dato immediatamente risultati positivi – sottolinea l’assessore Gabusi -, che ci confermano di essere sulla giusta strada. Ringrazio tutti i volontari e i componenti dell’Esercito, ma anche i Sindaci e gli altri amministratori pubblici per aver saputo cogliere in un momento così difficile il significato di questa operazione, che vuole mettere a disposizione dei territori colpiti una summa di saperi e di capacità che farà sicuramente scuola e che è certamente un modello di best practice replicabile anche in altri territori". (Rpi)