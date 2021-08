Campania: terra dei fuochi, 385 controlli, quattro sequestri e un denunciato tra Napoli e Caserta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa è stato assicurato il necessario supporto di polizia giudiziaria degli agenti di polizia municipale di Giugliano in Campania (Na), polizia municipale di Villa Literno (Ce) e polizia municipale di Acerra (Na). L’attività si inquadra nelle azioni di “primo e secondo livello” (cioè operate h 24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei carabinieri) che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di Regia della “Terra dei Fuochi”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta". (Ren)