Campania: Villani (M5s), a Sarno 5mila cittadini senza medico generale (2)

- Quindi Villani ha detto: "Come se non bastasse, questa situazione si riflette in un carico maggiore per il già esiguo personale del pronto soccorso dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno e della continuità assistenziale che talvolta, sono costretti a prescrivere ai pazienti anche alcuni farmaci soggetti al piano terapeutico, normalmente di esclusiva competenza del medico di medicina generale. Il ritardo nell'inserimento nel Distretto 62 dei medici di Medicina Generale che si sta protraendo da diverse settimane peggiora dunque, la grave e strutturale carenza di organico che l'Asl Salerno affronta quotidianamente con non poche ripercussioni sui livelli qualitativi delle prestazioni sanitarie nel territorio. Mi auguro che dopo il mio sollecito, l'Asl possa accelerare le procedure per avviare l'attività dei tre nuovi medici di Medicina Generale a Sarno". Infine ha concluso: "è un atto dovuto, importantissimo al fine di fornire adeguate prestazioni sanitarie ai cittadini del nostro territorio, alleggerire il carico dei presidi dell'Agro Nocerino Sarnese e garantire il diritto alla salute". (Ren)