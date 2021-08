Lazio: Garante Privacy su attacco informatico, "da ieri al lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per la protezione dei dati personali "segue da ieri con particolare attenzione, non appena si è diffusa la notizia, gli sviluppi dell’attacco informatico subito dalla Regione Lazio, con la quale ha preso subito contatti per tutto quanto attiene agli aspetti di protezione dei dati personali degli interessati coinvolti nel data breach". Lo rende noto un comunicato. "La Regione - prosegue la nota - ha fatto pervenire una prima notifica preliminare di violazione dei dati all’Autorità, la quale si riserva di valutare a pieno la situazione una volta ricevuti ulteriori elementi anche all’esito delle analisi che la Regione sta compiendo".(Com)