Piemonte: Regione, 11 milioni per l'alta formazione specialistica (2)

- Per il biennio formativo 2021/2023 dunque è atteso un numero superiore ai 25 corsi precedentemente finanziati (per saperne di più). Il nuovo bando sarà attivo da domani martedì 3 agosto con scadenza il 21 settembre 2021: le aree tecnologiche di riferimento per la progettazione sono legati alla mobilità sostenibile, il sistema moda, l’agroalimentare, l’efficienza energetica, l’Ict, la meccatronica e aerospazio, le nuove tecnologie della vita, cultura e turismo. Novità di quest’anno per il nuovo bando è la possibilità per le Fondazioni ITS di progettare percorsi più flessibili e complementari che possono spaziare anche nel sistema casa e nei servizi alle imprese, ovviamente in connessione con documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento, per dare vita ad un sistema sempre più integrato sia tra Fondazione sia con il sistema produttivo. (Rpi)