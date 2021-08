Campania: Angrisani (M5s), carenza medici e disagi al pronto soccorso ospedale Sarno (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Problemi all'ospedale di Sarno (Sa), il senatore M5s Luisa Angrisani ha scritto al prefetto di Salerno. Nel documento, Angrisani ha dichiarato: "Il direttore sanitario, Rocco Calabrese, vista la gravissima carenza di personale medico in servizio, più volte segnalata dallo stesso all'Asl Salerno, presso i reparti di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ha dovuto stravolgere l'intero assetto dirigenziale per garantire i turni al pronto soccorso. Una rivoluzione arrivata dopo le dimissioni dell'ultimo responsabile di reparto e che ha visto l'affidamento dell'emergenza-urgenza agli internisti in servizio. La carenza di personale nel nosocomio di Sarno è una situazione che si protrae da fin troppo tempo e le cui mancate soluzioni vanno a ledere diritti fondamentali dei cittadini come quello sancito dalla costituzione del diritto alla salute. Quotidianamente mi giungono richieste di cittadini dall'intero agro Sarnese Nocerino che mi chiedono di intervenire e che lamentano disservizi al Pronto soccorso". E quindi: "La prego pertanto di intervenire, per quanto di sua competenza e di sollecitare gli organi e gli enti che riterrà opportuno, al fine di porre rimedio alle criticità elencate. Il personale medico sanitario va messo in condizione di lavorare al meglio, come anche i cittadini hanno diritto ad un'assistenza sanitaria con ruoli e personale stabile in ruoli delicati e fondamentali come quelli del Pronto soccorso".(Ren)