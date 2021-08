Napoli: denunciati sei parcheggiatori abusivi a Chiaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno svolto attività di controllo per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Gli agenti hanno monitorato le più importanti arterie del quartiere Chiaia. Nella zona di Piazza Vittoria, Via Chiatamone/Dumas, Largo Vasto a Chiaia e Lungomare Caracciolo, sono stati sorpresi ad esercitare attività di parcheggiatore abusivo 6 soggetti. Sono stati tutti identificati e denunciati per reiterata attività nel corso del biennio e per due è in corso la verifica per avviare il divieto di accesso. Nel corso degli ulteriori controlli in Via Orsini e Riviera di Chiaia, venivano identificati e denunciati altri due soggetti, intenti ad esercitare attività di parcheggiatore.(Ren)