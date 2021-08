Campania: Nonno (Fd'I), sarò portavoce agenti feriti da manifestanti No Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino ai due agenti feriti in Val di Susa dalla violenza ceca e gratuita dei NoTav e faccio mia la preoccupazione del sindacato Usip di Napoli per l'eventuale impiego in quella zona del quarto reparto mobile della città partenopea che pare debba essere destinato a garantire l'ordine pubblico. Come Fratelli d'Italia siamo da sempre vicini alle rivendicazioni delle donne e degli uomini in divisa. Mi farò portavoce con i vertici del partito affinché si possa portare avanti una battaglia serrata atta a garantire l'incolumità degli agenti che operano in quelle zone". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Marco Nonno. (Ren)