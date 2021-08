Abruzzo: Marsilio alla cerimonia di riapertura della sede Biper dell'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione, Marco Marsilio ha partecipato questa mattina all'Aquila alla cerimonia di riapertura del salone centrale dell'ex Cassa di Risparmio dell'Aquila, oggi Biper, nello storico palazzo ottocentesco restaurato in pieno centro. Alla cerimonia ha partecipato anche il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente. "E' un giorno di grande gioia" ha detto Marsilio, "cui speriamo ne seguano altri perché c'è ancora molto da fare per riappropriarci completamente di questa città a cominciare dal suo cuore pulsante". "Un ringraziamento particolare va al Gruppo Biper non solo per aver condotto a termine questo restauro, ma anche e soprattutto per aver fatto una scelta chiara tornando a insediare i propri uffici direzionali nella storica sede, dimostrando di credere nel futuro dell'Aquila e nel proprio radicamento sul territorio", ha concluso. (Com)