Giustizia: De Luca, allungati tempi sulla pelle dei cittadini, riforma pagina indecente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonafede? ministro Bonanotte. Un impresentabile come cultore di diritto e sul piano estetico. Il peggiore. Abbiamo auto ministri della giustizia di altissimo valore, e poi è arrivato uno come Bonafede". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che nel corso della diretta del venerdì, criticando la riforma della Giustizia. "Finalmente - prosegue - si è conclusa la sceneggiata della riforma della Giustizia. Non sono stati ridotti i tempi dei processi attraverso assunzioni e nuove strutture, ma abbiamo allungato i tempi della giustizia per i cittadini". (Ren)