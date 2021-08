Scuola: De Luca, ritorno in presenza solo dopo immunizzazione studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania c'è un livello altissimo di vaccinazioni del personale scolastico. Per riaprire tutte le scuole in presenza però dobbiamo completare la campagna di vaccinazione sotto i 18 anni". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Se si vuole evitare la Dad bisogna completare la vaccinazione della popolazione studentesca - ribadisce il presidente - solo questo consentirà di avere un anno scolastico normale. Tutto il resto, compreso il discorso riguardante il trasporto pubblico, non serve a niente". (Ren)