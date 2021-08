Sanità: assessore Verì, in Abruzzo prorogate le certificazioni di esenzione da reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, in relazione alla validità delle certificazioni di esenzioni da reddito dell'anno 2019 (attualmente valide fino al 31.07.20121 per l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 20 del 29 marzo 2021), ha reso noto che il Sistema tessera sanitaria (Ts), d'intesa con il ministero della Salute, ha provveduto a prorogare tali certificazioni fino al 31 dicembre 2021. Infatti, mentre il Decreto Legge 105 del 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, il Decreto legge 18 del 2020 prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico in materia edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". (Com)