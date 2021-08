Abruzzo: estate in natura, decine di eventi nelle Oasi Wwf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo, l’estate in natura del Wwf è iniziata a giugno e proseguirà ancora per tutto agosto fino alla prima metà di settembre. Sei le aree naturali protette: l'Oasi del Lago di Penne in provincia di Pescara, l'Oasi delle Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi in provincia di L'Aquila, l'Oasi dei Calanchi di Atri, l’Oasi affiliata del Fosso Giardino a Martinsicuro in provincia di Teramo, l’Oasi del Lago di Serranella nei Comuni di Altino, Casoli e Sant'Eusanio del Sangro e l'Oasi delle Cascate del Verde di Borrello in provincia di Chieti. A queste si aggiungono una serie di altre aree naturali con il quale il Wwf collabora, come le due riserve regionali Punta dell'Acquabella e Ripari di Giobbe di Ortona (Ch), la Riserva regionale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi (Te), la Riserva regionale di Vasto Marina (Ch), il Parco territoriale attrezzato dell'Annunziata ad Orsogna (Ch) e il Parco territoriale attrezzato di Fiume Fiumetto di Colledara (Te). Tutte queste Oasi e aree protette stanno portando avanti un ricco programma di iniziative per l'estate 2021: si va dalle tradizionali escursioni guidate in natura (comprese quelle molto suggestive in notturna durante le fasi di luna piena) ai laboratori didattici per bambini e ragazzi, dalle attività di yoga in ambienti naturali agli aperitivi con prodotti tipici, al rilascio di animali soccorsi alle piccole rappresentazioni teatrali su temi legati alla tutela della biodiversità e delle specie in pericolo, dai giochi tradizionali alle giornate di volontariato per le pulizie a mano di spiagge e argini dei fiumi fino alle attività di tutela e sensibilizzazione sul fratino e sul suo habitat. (segue) (Gru)