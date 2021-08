Piemonte: Regione, 500 euro a ogni taxi per telecamere anti aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla mia azione in Giunta regionale verranno dati 500 euro per ogni taxi e Ncc, in modo da implementare la sicurezza degli operatori del settore. La strada che ho deciso di suggerire, infatti, è quella di dotare le vetture di telecamere di sicurezza che possano scoraggiare aggressioni di malintenzionati. Con questi soldi, se vorranno, gli operatori potranno anche acquistare questo tipo di dispositivi". A dirlo è l’assessore alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca. "Troppe volte i tassisti della nostra regione sono stati vittime di rapine e aggressioni, spero che con questi fondi possano conquistare un po’ di sicurezze in più”. (Rpi)