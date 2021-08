Terzo Settore: Fontanarosa nuovo presidente Rotary Nola-Pomigliano d'Arco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Fontanarosa è il nuovo presidente del rotary International di Nola Pomigliano d'Arco per l'anno 2022. 50 anni, giuslavorista, componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Forense del Lavoro di Napoli e dell'Ufficio di Presidenza della Federazione Medie e Piccole Imprese Italiane, Giuseppe Fontanarosa riceve il testimone da Vincenzo Guadagno. Fontanarosa ha detto: "Il Rotary rimarca i suoi valori, tra cui l'amicizia e la solidarietà che sono alla base della sua mission ovvero diffondere il valore del servizio alla società e per il territorio , obiettivo per il quale i soci del nostro Circolo sono fortemente impegnati, anche attraverso ruoli di primo piano nelle Istituzioni e attraverso l'impegno professionale e sociale quotidiano per la crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio e della nostra Regione". (Ren)