Vaccini: Verdoliva (Asl Na 1), pochissimi no vax, aiuto per recuperare gli scettici (2)

- Verdoliva ha aggiunto, sulla riapertura delle scuole ha spiegato i numeri dei vaccini: "Chi si vaccina ha una protezione alta, anche il vaccinato può ammalarsi ma in modo lieve. Se analizziamo i dati delle fasce d'età 12-19 su 83mila abbiamo avuto 34mila adesioni e quindi il 41 per cento, mancano 49mila e abbiamo una percentuale al di sotto della soglia per l'immunità di gregge. Il 15 settembre sembra lontano ma in realtà è fra 1 mese e mezzo". Per convincere gli scettici c'è l'importanza delle famiglie e della prossimità: "I dati a Napoli su over 50 sono buoni. Per gli over 80 siamo all'80 per cento, i 70-80 siamo al 70 per cento, i 60-70 al 65 per cento. Per gli under 50 mancano ancora migliaia di persone. In città si registrano assenze per fasce d'età o dove l'assenza è omogenea come nella zona orientale. Sul territorio abbiamo però sentinelle come le farmacie e i medici di base". (Ren)