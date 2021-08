Sardegna: Mura (Pd), Solinas paralizzato davanti a Covid e incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fortuna della Sardegna è la sua gente straordinaria, che anche in queste ore sta dando prova di solidarietà portando aiuto alle zone devastate dagli incendi: le iniziative di agricoltori, Comuni e cittadini stanno supplendo all'assenza della Regione. Al contrario, davanti al covid che rialza la testa e torna a riempire gli ospedali, davanti a incendi che continuano ad ardere, la Giunta Solinas pare paralizzata e ancora incapace di prendere in mano una situazione drammatica". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente del Partito democratico, Romina Mura, alla luce delle ultime notizie sulla pandemia e sugli incendi in Sardegna. "Noi parlamentari del Pd stiamo facendo la nostra parte e continueremo a sollecitare aiuti per l'isola, ma tutti gli aiuti servono a ben poco se mancano prevenzione, controlli e risorse strutturali. Non possiamo rivendicare autonomia e poi continuare a trovarci in emergenza ad aspettare i soccorsi dal continente", conclude in una nota. (Com)