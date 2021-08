Piemonte: Regione, 4,5 milioni per piccoli editori e istituti culturali, quattro sportelli per ergoarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte tende la mano ai piccoli editori - e alla promozione della lettura - con sostegni economici per un valore di 4.546.644 euro. L’erogazione dei contributi avviene a partire da oggi tramite bandi: il primo (triennale) destinato a istituti, fondazioni e associazioni che promuovono attività di ricerca e divulgazione, il secondo (con una dotazione di 1.38 milioni) a sostegno dell’organizzazione di premi letterari, attività di promozione della lettura, della digitalizzazione degli archivi e della conservazione di libri antichi. Per i piccoli editori e per le librerie indipendenti impegnati nell’aggiornamento del marketing e della formazione del personale è previsto un fondo di 286.000 euro (accessibile sempre tramite bando) ma anche un voucher di 1.100 euro per l’allestimento di uno stand al Salone Internazionale del Libro di Torino e di 1.000 per tutte le altre sul territorio nazionale internazionale. "L’editoria e la cultura – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - sono asset dell’economia regionale rappresentative della nostra identità di piemontesi. I piccoli editori così come tutti gli istituti culturali, sono portatori di testimonianze che integrano e a volte superano i contenuti delle grandi case editrici contribuendo a completare il grande puzzle della conoscenza e della divulgazione". (Rpi)