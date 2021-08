Cultura: domani nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrà in onda domani, sabato 31 luglio, a partire dalle ore 17.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa dal titolo "Attualità degli Indoeuropei". In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "A conclusione di questa prima fase del nostro percorso ci è sembrato opportuno focalizzarci su un tema forse troppo spesso trascurato da molti o frainteso da altri, ossia quello relativo agli Indoeuropei". "Per cercare di approfondire al meglio tale tematica – hanno precisato i promotori della emittente web – avremo ai nostri microfoni autorevoli ospiti che sapranno ricalcare gli aspetti fondamentali dei nostri avi, fornendo le giuste coordinate al fine di riprendere ed attualizzare le tradizioni e i valori spirituali di questo Popolo. Ad aprire la discussione ci sarà l'intervento di Adriano Scianca, scrittore e direttore del Primato Nazionale. Seguirà poi Andrea Anselmo, Traduttore e collaboratore della rivista 'Polemos'. Concluderà infine Stefano Vaj, docente dell'Università di Padova e saggista". La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti mediante messaggio di WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it . (Ren)