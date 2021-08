Vaccini: Verdoliva (Asl Na 1), pochissimi no vax, aiuto per recuperare gli scettici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I no vax sono pochissimi. Ad essere tanti sono i non convinti. E su questi noi dobbiamo mettere la nostra massima attenzione per convincerli a proteggersi e a tutelare gli altri attraverso il dovere civico". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva intervenendo su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Il green pass si genera automaticamente dalle piattaforme regionali che registrano i dati. Serve un po' di tempo per avere risposta perché tanti cittadini stanno completando il ciclo vaccinale. Noi abbiamo notato che chi ha avuto la seconda dose il 14 luglio non riesce ad avere il green pass: evidentemente c'è un problema informatico che è tutto automatico". Sul recupero degli assenti alla prenotazione il manager ha sottolineato l'importanza del contatto telefonico: "Abbiamo messo in campo questa piattaforma rivolta agli assenti che sono 25mila e con le telefonate abbiamo recuperato il 40 per cento riconvocandoli. Stiamo chiamando anche gli assenti della seconda dose, abbiamo capito le motivazioni: numeri di telefono sbagliati ad esempio. In un'epoca dove tutto è tecnologico alla fine la telefonata ha risolto migliaia di questi casi". (segue) (Ren)