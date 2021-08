Terzo Settore: Buono (Fenalc), 200 ragazzi disabili in progetto Unici mai soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il progetto 'Unici mai soli', finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Federazione nazionale Liberi Circoli è riuscita a coinvolgere oltre duecento ragazzi con disabilità gravi, in tutta Italia, in percorsi di inclusione grazie all'impegno della rete di enti e associazioni di volontariato che è stata in grado di mettere in campo circa 500 volontari per raggiungere questo straordinario traguardo. Nemmeno le giuste limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 hanno fermato questo progetto coinvolgente. Abbiamo offerto un segnale concreto a tante famiglie per affrontare i loro problemi". Queste le parole di Francesco Buono, commercialista e tesoriere nazionale della Fenalc, associazione promotrice dell'iniziativa che si è svolta presso la Stazione Marittima di Salerno: "I ragazzi sono stati coinvolti grazie alle associazioni affiliate alla Fenalc e ai partner istituzionali del progetto (comuni, istituzioni scolastiche e altri enti del terzo settore federati con la Fenalc in virtù di protocolli d'intesa) in attività sportive come elemento trainante dell'inclusione abbiamo ottenuto sempre ottimi risultati e continueremo su questa strada. Vogliamo essere ascoltati dalle amministrazioni locali e nazionali per offrire suggerimenti utili in termini di azioni da mettere in campo per eliminare ogni forma di barriera". (Ren)