Campania: Fiola (Camera Commercio Napoli), iniziative da 18,5 mln per turismo destagionalizzato

- Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha illustrato le iniziative a sostegno del turismo destagionalizzato che si concretizzeranno in un intervento da 18,5 milioni di euro suddiviso in due bandi camerali. Nel corso di un incontro che si è tenuto nel "Salone delle Grida" dell'Ente, a cui hanno preso parte anche numerosi sindaci delle aree di Napoli e Provincia interessati dall'iniziativa e imprenditori del settore, sono state descritte le attività a sostegno. Fiola ha dichiarato: "Abbiamo dato un segnale concreto che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree di avere la terza notte gratis in albergo. Nell'accordo con le realtà imprenditoriali, c'è anche l'indicazione di far prediligere la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente sull'intero indotto". (segue) (Ren)