Campania: Fiola (Camera Commercio Napoli), iniziative da 18,5 mln per turismo destagionalizzato (2)

- Durante i lavori il presidente Fiola, che ha sottolineato anche il valore del Green Pass per le aziende del settore e per uscire dall'emergenza, ha anche anticipato un'altra importante iniziativa, lanciando una provocazione alle istituzioni pubbliche: "Per consentire ai turisti che arriveranno nelle nostre zone di trovare aree accoglienti e vivaci, illumineremo 130 chilometri di strade con installazioni artistiche, per un Natale e un fine anno all'insegna della ripartenza. Stiamo anche puntando a organizzare uno spettacolo pirotecnico che faccia risaltare in mille colori i quattro punti cardinali del nostro meraviglioso Golfo di Napoli. Infine, siamo pronti per il prossimo anno a investire altri 15milioni di euro per il turismo a patto che, questa volta, Regione, Città Metropolitana e Ministero facciano la loro parte mettendo a disposizione, ognuno, 10milioni di euro arrivando a un pacchetto di interventi da 45milioni di euro". (Ren)