© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza green pass, dopo i festeggiamenti ferragostani rischiamo di chiudere tutto". Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Si tratta dell'unico strumento per mantenere le attività aperte - spiega De Luca - per questo dobbiamo completare la vaccinazione e continuare gli open day già in uso in tante Asl".(Ren)