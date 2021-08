Napoli: commissione d'accesso a Comune di San Giuseppe Vesuviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano per verificare "la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune", spiega la Prefettura in una nota. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.(Ren)