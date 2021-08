Piemonte: Regione, 540 mila euro per le scuole di montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In una regione che si chiama Piemonte le nostre montagne non sono solo un gioiello di bellezza e natura, sono le radici della nostra stessa identità - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio -. Preservarne il futuro significa investire sui luoghi in cui questo futuro si coltiva giorno dopo giorno, le nostre preziose scuole di montagna”. “Le rilevazioni e le analisi effettuate presso istituti scolastici ed Enti locali operanti sul territorio montano - rileva il vicepresidente Carosso - hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, tra le quali emergono soprattutto la necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle scuole in maggior sofferenza per l’insufficienza di personale docente e l’esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio. Si potrà così equiparare l’offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente fornita sul resto del territorio”. (segue) (Rpi)