Abruzzo: estate in natura, decine di eventi nelle Oasi Wwf (3)

- “Dopo un anno e mezzo di stop forzato noi del Wwf non vedevamo l'ora di poter tornare in natura e dalle risposte che stiamo avendo ci sembra che anche tanti turisti avvertivano la stessa esigenza", dichiara Filomena Ricci, delegato Wwf Abruzzo. "Per il turismo verde l'Abruzzo è una delle mete italiane più ambite e le nostre Oasi possono offrire uno spaccato di tutta la natura abruzzese, dal mare alle montagne. Le attività previste per l'estate 2021 sono state necessariamente contingentate nei numeri, ma certo non nella qualità e varietà. Il successo che stiamo avendo, nonostante l'obbligo di prenotazione, è la dimostrazione che puntare sul turismo sostenibile è la scelta migliore. Purtroppo dobbiamo registrare un forte ritardo nell'assegnazione dei fondi alle riserve naturali da parte della Regione Abruzzo”. “Siamo ad agosto e ancora non sono stati assegnati i fondi del 2021. La programmazione delle attività - ha aggiunto - è possibile solo grazie agli anticipi e al volontariato degli operatori, ma si tratta di una situazione che mortifica chi opera e rende molto difficile programmare le attività. La gestione di questo settore richiederebbe maggior convinzione da parte delle forze politiche, attuali e passate, che sono chiamate ad amministrare la nostra regione". (Gru)