Campania: si è insediato il nuovo Cda dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale

- "Si è insediato a Portici il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno". L'annuncio in una nota: "L'organismo, nominato dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca con decreto 112 del 7 luglio scorso, è composto dal dottor Aldo Grasselli, dirigente veterinario in servizio presso la Regione Liguria, in qualità di esperto designato dal Ministero della Salute; dal professor Franco Roperto, ordinario di Patologia Generale Veterinaria presso il dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in qualità di esperto designato dalla Regione Calabria; il dottor Giuseppe Rocco Giugno, medico veterinario dell'Azienda Sanitaria di Locri, in qualità di esperto designato dalla Regione Calabria; il professore Vincenzo Peretti, professore ordinario di Zootecnica generale e miglioramento genetico presso il dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II". (segue) (Ren)