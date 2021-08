Giustizia: Nappi (Lega), De Luca si lamenta dei tempi dei processi ma è stato salvato dalla prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca si lamenta della dilatazione dei tempi dei processi ma non dice che a Salerno è stato salvato dalla prescrizione. Abbia la dignità di ricordarselo prima di parlare della Lega e dell'impegno che il partito ha messo in campo anche con il referendum sulla giustizia. È per gente come lui che la giustizia va riformata". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale campano e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. (Ren)