Sardegna: vaccini, l'Isola raggiunge quota 1 milione 800 mila dosi

- Un milione e 800 mila dosi già somministrate ai cittadini sardi in tutti gli hub del territorio. Un milione di prime dosi, 800 mila di seconde dosi."Un traguardo importante per la nostra Regione - sottolinea il presidente Christian Solinas -. Negli ultimi giorni abbiamo spinto sull'acceleratore e siamo vicini al nostro obiettivo di somministrare almeno le prime dosi a tutti coloro che vogliono sottoporsi al vaccino. Questa milionesima dose ci fa bene sperare che ben presto avremo raggiunto la maggior parte dei cittadini sardi". Secondo i dati rilevabili dal sistema di prenotazione di Poste Italiane, la percentuale di sardi tra i 60 e i 69 anni che ha ricevuto almeno una dose di vaccino è pari all'83 per cento (185.157), mentre sopra gli 80 anni la percentuale sale al 94 per cento. Considerando che le persone vaccinabili dell'Isola sono 1.226.441 e che l'8,26 per cento della popolazione sarda ha meno di 12 anni, l'obiettivo di raggiungere tutti i sardi con una prima dose è ormai molto vicino. "Grazie alla buona adesione alla campagna di vaccinazione e al grande impegno di tutti gli operatori, adesso - conclude Solinas - possiamo procedere spediti a immunizzare i più giovani proprio in un momento in cui, quotidianamente, aumentano contagi e ricoveri a causa della variante Delta ed è sempre più importante aumentare il numero di vaccinati". (Rsc)