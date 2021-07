Napoli: consegnato all'Anas cantiere galleria Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi alla presenza dell'assessore alle infrastrutture Alessandra Clemente e del responsabile di Anas Campania Nicola Montesano è stato formalizzato, presso la sede napoletana di Anas (Gruppo Fs), l'atto amministrativo di consegna del cantiere dal Comune di Napoli ad Anas che fa seguito alla specifica Convenzione già siglata tra Anas e Comune di Napoli, relativa all'attuazione operativa dell'intervento di manutenzione straordinaria per la galleria Vittoria di Napoli". L'annuncio in una nota del Comune: "Subito dopo, Anas ha consegnato i lavori all'impresa Gi.Ga Project Srl, con sede in Casoria (Na); le attività in corrispondenza del tunnel prenderanno concreto avvio a partire dal prossimo 2 agosto e sono state affidate all'impresa individuata nell'ambito di accordo quadro di Anas Campania relativo a manutenzione straordinaria ed opere d'arte. I lavori comportano un investimento complessivo di 2 milioni di euro, erogati da Rete Ferroviaria Italiana, in ragione di una rimodulazione di precedenti impegni con il Comune di Napoli e dureranno 120 giorni". (Ren)