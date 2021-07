Piemonte: lavoro, assunzioni a tempo indeterminato in crescita del 21 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autobus, metropolitana, stazioni, web, radio e giornali: la campagna è “on air” da qualche giorno attraverso una serie di messaggi “mirati” per interpretare e raccogliere la necessità di informazione dei cittadini. Gli slogan rimandano a una piattaforma specifica https://infoapprendistato.regione.piemonte.it/, gestita da un team di specialisti coordinati dalla Regione Piemonte che risponde alle richieste e facilita la conoscenza di tutti gli aspetti, anche normativi, legati all’applicazione del contratto in tutte e sue forme. Uno strumento particolarmente utile anche per i consulenti del lavoro. Nel novembre 2020 è stato approvato il Nuovo Testo Unico regionale dell’Apprendistato, di cui il Piemonte è stato la prima Regione in Italia a rivederne forme e contenuti: una disciplina rinnovata che oggi può rispondere alle diversificate esigenze del nostro sistema produttivo, e che consente una più semplice e concreta risposta all’applicazione del contratto di apprendistato. Per citare la novità più importante, la possibilità di assunzione di disoccupati over 30 con un contratto di apprendistato professionalizzante. (Rpi)