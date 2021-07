Napoli: de Magistris premia Tiziana Grassi e ospedale delle bambole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha consegnato oggi un riconoscimento a Tiziana Grassi " in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per l'instancabile attività di interesse culturale e tradizionale profusa con passione ed alta professionalità per l'ospedale delle bambole". Il primo cittadino ha definito "questo luogo della città come magico, conosciuto in tutto il mondo, un luogo di restauro di ricordi ed oggetti preziosi, una bottega artigianale del centro storico della nostra città che, dal 1800, suscita fascino e regala intense emozioni". (Ren)