Campania: Forza Italia nomina i vice coordinatori regionali

- Il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano, sentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha provveduto oggi alla nomina dei vice coordinatori regionali nelle persone di Guido Milanese, Antonio Fasolino, Gennaro Salvatore, Francesco Silvestro, Francesco Rubano, Massimo Grimaldi e Alfonso Sequino. A norma di Statuto, completano la Direzione regionale del partito, oltre i due vice coordinatori vicari campani Fulvio Martusciello e Marzia. Ferraioli, la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, i parlamentari nazionali e gli europarlamentari campani. L'annuncio in una nota: "Contestualmente ha proceduto a completare il quadro degli incarichi nel coordinamento provinciale di Napoli affiancando, come vice, all'onorevole Antonio Pentangelo l'ex consigliere regionale Giuseppe Maisto. Nei prossimi giorni sarà completato l'assetto organizzativo delle altre province". (Ren)