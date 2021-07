Piemonte: lavoro, assunzioni a tempo indeterminato in crescita del 21 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente e in un’ottica di potenziamento di questo strumento per i giovani, la Regione ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione legata all’apprendistato dal titolo: “Apprendistato… un percorso che inizia con la A”. L’obiettivo è rispondere, attraverso una piattaforma dedicata, alle tantissime domande che l’applicazione di questo contratto comporta, illustrando i numerosi vantaggi sia per le imprese sia per le possibilità rivolte ai giovani.“Svecchiamone il concetto ancora legato a retaggi culturali che non corrispondono più alla realtà con una campagna specifica in chiave moderna– spiega l’Assessore - oggi l’apprendistato si presenta come una soluzione più agile, flessibile e conveniente per le imprese ma soprattutto dinamico ed alternativo poiché consente agli studenti, a partire dalle scuole secondarie superiori fino al dottorato di ricerca, di ottenere un titolo di studio lavorando. Vogliamo trasmetterne l’importanza attraverso dei messaggi mirati sia alle famiglie che possono contare su questo strumento e dare un’opportunità ai propri figli di formarsi in azienda, in accordo con l’Istituto che frequenta, e allo stesso tempo di diplomarsi lavorando, ma anche alle imprese stesse per conoscere tutti vantaggi che, a partire dagli sgravi fiscali, comporta l’assunzione di un giovane in apprendistato già durante il suo percorso di studi”. (segue) (Rpi)