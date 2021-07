Infrastrutture: consorzio Sis firma contratto per concessione A3 per 2,7 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiudicato questo contratto a Sis, compresa l'esecuzione di lavori di costruzione per un valore di 390 milioni di euro per modernizzare e migliorare la sicurezza di diversi settori dell'autostrada e per effettuare la gestione e la manutenzione della strada. Lo scorso gennaio, Sacyr, sempre attraverso Sis, si è aggiudicata la costruzione della SS 340 'Regina', circonvallazione Tremezzina, una strada di 9,5 chilometri in provincia di Como, nel Nord Italia, con un budget di 388 milioni di euro e un periodo di completamento di cinque anni. (Spm)