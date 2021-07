Piemonte: Cal, sì al Documento di economia e finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte, presieduto da Davide Crovella, nella seduta del 29 luglio ha dato parere favorevole all'unanimità a due provvedimenti. L'illustrazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr) da parte dell'assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha posto l'accento sulla opportunità per i Comuni di aumentare le spese di investimento e sulla necessità di raggiungere tempi certi per l'approvazione dei vari provvedimenti di natura finanziaria, utili per programmare al meglio tutte le attività. Sul fronte della cultura l'assessore Vittoria Poggio ha illustrato la proposta di regolamento per le biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari che, recependo le osservazioni fatte precedentemente, stabilisce regole e criteri per il funzionamento delle biblioteche sia nei piccoli che nei grandi Comuni del Piemonte. (Rpi)