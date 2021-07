Piemonte: comitato Resistenza e Costituzione, proclamati i 98 studenti vincitori del concorso di storia contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 98 gli studenti vincitori dell’annuale progetto di storia contemporanea del Comitato Resistenza e Costituzione, presso il Consiglio regionale del Piemonte, riservato agli istituti di istruzione secondaria di II grado e agli enti di formazione professionale. “In 40 anni il Progetto di Storia contemporanea- ha dichiarato Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte delegato al Comitato - ha coinvolto tanti studenti e insegnanti, e la partecipazione a questa ultima edizione, in un periodo tanto complesso e difficile per le nostre ragazze, i nostri ragazzi e le loro famiglie, conferma la validità e l’importanza di questa iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione. Una partecipazione che ci rende ancora più orgogliosi a fronte di dati allarmanti, che fotografano un peggioramento della preparazione dei nostri alunni, anche a causa del ricorso alla Dad. Per contrastare intolleranza, razzismo e ignoranza serve un forte impegno culturale, educativo, istituzionale, che è la ragione per cui è nato questo Comitato. Ed il Progetto di Storia contemporanea ben esprime le ragioni del nostro impegno, dimostrando che nei più giovani c’è una grande voglia di approfondire i temi chiave del nostro passato come del nostro presente”. (segue) (Rpi)