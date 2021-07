Piemonte: Regione, 432 mila euro per 25 ecomusei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 15 settembre è pubblico lo sportello piemontese per accedere ai fondi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale degli Ecomusei. Il bando servirà a sovvenzionare iniziative di promozione territoriale, mostre, incontri, dibattiti e progetti di promozione paesaggistica e ambientale. L’avviso è rivolto ai gestori (pubblici e privati) dei 25 enti riconosciuti dalla Regione, e ha una dotazione finanziaria di 432.000 euro. Sono aperti, sempre da oggi, con scadenza 20 settembre, anche un bando a sostegno di progetti per la riduzione delle barriere architettoniche all’interno dei musei e per la creazione di percorsi di accompagnamento dedicati a persone con disabilità (1 milione) e un altro per la manutenzione di impianti e immobili di proprietà delle Società di Mutuo Soccorso (260.000), con scadenza 30 settembre. (segue) (Rpi)